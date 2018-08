23-08-2018 10:39

Resiestrela adquire novas viaturas para recolha seletiva de resíduos urbanos

A Resiestrela tem a partir de agora novas viaturas de recolha seletiva de resíduos, nomeadamente três viaturas pesadas (equipadas com grua, amplirrol e autocompactador) que permitirão otimizar e alargar as redes de recolha seletiva. Para além destes equipamentos, a Resiestrela adquiriu

também duas viaturas ligeiras para o serviço de recolha porta-a-porta, com vista ao reforço da recolha seletiva nos setores de comércio e serviços, IPSS e alargar a recolha seletiva dos pequenos produtores a todos os municípios que integram o Sistema Multimunicipal. O investimento nestas viaturas resulta de uma candidatura aprovada pelo POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, com um investimento total de 1.520.000 euros, financiada em 85 por cento.