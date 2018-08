22-08-2018 18:04

Chuva afeta acampamento na Mizarela

A chuva que caiu durante a tarde afetou um acampamento de jovens na Mizarela (Guarda), onde se encontravam 40 crianças e 20 adultos. No local estão dez operacionais, apoiados por cinco veículos, e terá havido apenas danos materiais nas tendas.

Também durante a tarde, pelas 16h54, houve um despiste no IP5, no Alvendre, do qual terá resultado um ferido ligeiro. No local encontram-se seis operacionais e duas viaturas.