22-08-2018 15:32

John Mowat esta noite no Fundão

"Tentativa & Erro" é a performance que o inglês John Mowat mostra hoje, pelas 22 horas, n'A Moagem (Fundão). O espetáculo está inserido no TeatroAgosto - Festival Internacional de Teatro ao Ar Livre, que se prolonga até domingo na sede do concelho, no Alcaide, Souto da Casa e Castelo Branco, e contempla ainda o VIº Ciclo de Teatro e Animação de Rua.