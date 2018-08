22-08-2018 12:30

UBI coordena estudo nacional sobre impacto do Ensino Superior na qualidade de vida

A Universidade da Beira Interior (UBI) é a entidade coordenadora de um estudo de âmbito nacional que fará uma abordagem inovadora do impacto que as Instituições de Ensino Superior (IES) têm na qualidade de vida (QV) das regiões onde se inserem. O projeto U-Value vai analisar essa influência nos níveis qualitativo e quantitativo, bem como a eficiência das IES na transformação de fundos públicos, fundos próprios e diferentes tipos de capital humano, social e organizacional com influência na qualidade de vida das populações do seu território de influência. Além de Helena Alves, investigadora principal, integram a equipa do projeto Mário Raposo, João Leitão e Marta Alves, também eles docentes e investigadores da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UBI, dando continuidade ao trabalho que tem sido realizado no NECE – Núcleo de Estudos em Ciências Empresariais, unidade de investigação do DGE-FCSH. O desenvolvimento do U-Value contará com o apoio do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior (dinamizado pelas universidades de Aveiro e do Porto) e o Instituto de Educação (Universidade de Lisboa). Com início previsto para 1 de outubro e uma vigência de três anos, o trabalho recebeu um financiamento superior a 232 mil euros, da parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).