22-08-2018 10:36

Festival Internacional da canção reúne em Seia participantes de 13 países

A quarta edição do Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela (FICSE), que começa hoje em Seia, conta com a participação de 40 concorrentes de 13 países. O FICSE, que decorre até sábado no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia, e que tem como objetivo dar voz a jovens talentos, é organizado pela Câmara Municipal. Segundo a organização, participam no evento 40 participantes, de 13 nacionalidades diferentes, «que procuram a sua sorte e reconhecimento, no único festival do género que se realiza na Serra da Estrela».

«Hungria e México são os países em estreia, num palco que também será preenchido pelas bandeiras da Arménia, Brasil, Bulgária, China, Lituânia, Malta, Moldávia, Polónia e Roménia», refere a autarquia de Seia. A fonte indica que Portugal «volta a congregar o maior número de participantes, com 14, cinco dos quais da cidade anfitriã - Seia». De acordo com o município, os participantes serão avaliados, no decorrer de eliminatórias, pelo júri internacional do festival, que é constituído por personalidades com ligação ao mundo da música.

Os finalistas apresentam-se ao público na gala final, que está agendada para sábado, às 16 horas, no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia, onde se conhecerão os vencedores da quarta edição do FICSE. A organização refere ainda que, para além da competição, o evento anual representa uma oportunidade de intercâmbio cultural, de enriquecimento pessoal e de troca de experiências e de técnicas de interpretação musicais e coreográficas, proporcionados pelo contacto entre os participantes de diferentes nacionalidades e por visitas ao concelho de Seia e à região.

O Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela é promovido pela Câmara Municipal de Seia, com o apoio da União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, e do Turismo do Centro.