21-08-2018 16:41

Jovem detido em Vale Formoso (Covilhã) com 120 doses de haxixe

A GNR de Belmonte deteve um jovem de 18 anos, em Vale Formoso (Covilhã), por tráfico de droga.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, a detenção ocorreu no sábado após populares se terem queixado do ruído causado por um grupo de jovens. «Ao chegar ao local os militares detetaram, na posse de um dos indivíduos, 120 doses de haxixe, que foram apreendidas», refere a GNR em comunicado.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial da Covilhã, tendo saído em liberdade mas sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.