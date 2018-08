21-08-2018 12:25

Proteção Civil prolonga alerta vermelho na Guarda até quarta-feira

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) prolongou o alerta vermelho em sete distritos do país até quarta-feira devido ao aumento do número de ocorrências que se tem registado.

O alerta vermelho, o mais grave da escala, foi ativado no sábado nos distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Segundo a ANPC, a decisão de prolongar o alerta — que estava inicialmente definido até segunda-feira — foi tomada «apesar de poder haver um desagravamento meteorológico», sendo antes baseada no aumento das ocorrências.