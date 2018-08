20-08-2018 16:57

Bairro do Torrão (Guarda) sem água durante a manhã de terça-feira

O abastecimento de água estará interrompido amanhã no Bairro do Torrão, na Guarda.

Segundo a autarquia, o corte vai durar das 9 horas às 12h30 para «arranjo de uma avaria na rede de distribuição».