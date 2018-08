20-08-2018 11:10

Risco máximo de incêndio para quatro concelhos do distrito da Guarda

Os distritos com mais concelhos em risco máximo de incêndio são Faro (com oito), Bragança (sete) Santarém, Castelo Branco e Guarda (quatro). O IPMA colocou ainda em risco muito elevado de incêndio quase uma centena de concelhos dos distritos de Faro, Beja, Lisboa, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança. Face ao aumento das temperaturas para os próximos dias o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, assinou na sexta-feira um despacho que determina a declaração da situação de alerta vermelho até quarta-feira para os distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.