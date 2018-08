19-08-2018 15:02

V Passeio a Cavalo em Figueira de Castelo Rodrigo

Decorreu hoje, dia de Feira de Ano em Figueira de Castelo Rodrigo, o V Passeio a Cavalo. A organização ficou a cargo dos "Caminheiros do Águeda Associação" e contou com o apoio do município. Hoje, pelas 17h30, haverá ainda uma garraiada no recinto da feira.