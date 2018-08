19-08-2018 14:27

Exposição sobre património natural e cultural da Serra da Estrela

A exposição do concurso fotográfico “Guardiões da Serra da Estrela”, promovida pelo Movimento de Cidadãos por Uma Estrela Viva e pelos Guardiões da Serra da Estrela, está patente na Casa Municipal da Cultura de Seia até ao final do mês.

Com o objetivo de sensibilizar para a proteção e conservação do património natural e cultural da Serra da Estrela, a mostra integra as fotografias vencedoras e as melhores em cada uma das nove categorias daquele desafio fotográfico realizado no início deste ano, com o apoio de diversas entidades públicas e privadas da região. A exposição reúne «mais de 30 fotografias que, depois de terem sido exibidas na Biblioteca Municipal da Covilhã e no Club Camões, em Gouveia, no âmbito da Romaria Cultural» e, agora, em Seia, continuará em itinerância por diversos concelhos da região.