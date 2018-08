18-08-2018 21:06

Sp. Mêda perde com o Gondomar

O Sp. Mêda continua em "maré de azar" no Campeonato de Portugal. Depois da derrota tangencial no terreno da Sanjoanense, o campeão distrital da Guarda perdeu hoje com o Gondomar (2-5).



Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.