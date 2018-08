18-08-2018 13:45

Agir sobe hoje ao palco da feira franca mais antiga do país

Até amanhã, Trancoso é palco de mais uma edição da secular feira de São Bartolomeu. No primeiro fim-de-semana passaram pelo recinto cerca de 35 mil pessoas, mais duas mil em relação ao mesmo período do ano passado, segundo informação disponibilizada pelo presidente da Câmara, cuja expectativa é ultrapassar os 100 mil visitantes nos dez dias do certame. Esta noite é a vez do artista Agir subir ao palco.