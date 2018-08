18-08-2018 11:47

UBI recebe Tourism Explorers para incentivar novos negócios turísticos

A Universidade da Beira Interior (UBI) recebe em setembro a iniciativa Tourism Explorers, associando-se a um projeto que pretende apoiar a criação de novos negócios e startups, com produtos e serviços inovadores focados no setor do turismo. É organizado pela Fábrica de Startups e pela Turismo de Portugal, a autoridade nacional responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística. Não é exigido aos participantes qualquer experiência anterior – em empreendedorismo ou turismo –, a quem é oferecido de forma totalmente gratuita o acesso a formadores, mentores, rede de parceiros da indústria e às metodologias FastIdeation e FastStart, da Fábrica de Startups.

O Tourism Explorers é composto por duas fases: Ideação e Aceleração. Na primeira, a fase de Ideação (que tem inscrições abertas até 19 de agosto), os participantes vão aprender a identificar um segmento de mercado e a caracterizá-lo. De seguida, encontrar os principais desafios que estes enfrentam, identificar problemas e definir novas soluções, estimando o seu valor. Por fim, irão desenvolver o modelo de negócio. Estas sessões têm lugar entre os dias 12 e 14 de setembro. Quanto à fase de Aceleração, é composta por seis bootcamps (nos dias 26 e 8 de setembro e, depois, a 3, 10, 17 e 19 de outubro), e foca-se no desenvolvimento dos projetos, teste e validação dos modelos de negócio. As candidaturas podem ser feitas até 2 de setembro. A 24 de outubro tem lugar a final regional, que selecionará o representante de cada cidade, seguindo-se a final nacional a 31 de outubro, que permitirá à equipa vencedora receber um incentivo de 10 mil euros.