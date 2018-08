17-08-2018 16:59

UBI entre as mil melhores universidades do mundo

O Academic Ranking of World Universities (ARWU), também conhecido como “ranking de Xangai”, coloca a Universidade da Beira Interior entre as 1.000 melhores universidades do mundo. Os resultados deste ano já são conhecidos e a UBI está no sétimo patamar, entre 601 e 800, juntamente com a Universidade do Algarve, ISCTE e Minho.

Do ranking fazem também parte as universidades de Aveiro, Lisboa, Coimbra, Nova de Lisboa e Porto, que se encontram no patamar entre 501 e 600.

Os primeiros dez lugares pertencem a oito universidades dos Estados Unidos e duas do Reino Unido, sendo que a lista é encabeçada pela Universidade de Harvard, tal como tem acontecido desde 2003, altura em que este ranking começou a ser feito.

Para a avaliação feita pela empresa de consultoria ShanghaiRanking Consultancy contam, entre outros factores, o número de antigos alunos e de professores contemplados com o prémio Nobel ou com as medalhas Fields, respeitantes à investigação em matemática, o número de artigos publicados nas revistas Naturee Science, o número de citações de artigos científicos de investigadores das universidades e o desempenho per capita da universidade em todos estes indicadores.