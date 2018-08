17-08-2018 12:05

Catorze espetáculos no TeatroAgosto até dia 26 no Fundão

A ESTE - Estação Teatral, com o apoio do município do Fundão, organiza a partir de amanhã o TeatroAgosto – Festival Internacional de Teatro ao Ar Livre. A 14ª edição prolonga-se até dia 26 na sede do concelho, no Alcaide, Souto da Casa e Castelo Branco, e contempla ainda o VIº Ciclo de Teatro e Animação de Rua.

Estão programados catorze espetáculos de teatro, música e animação de rua apresentados por onze companhias de teatro e um grupo musical em espaços não convencionais. Participam grupos de Portugal, Inglaterra, Espanha e Brasil. Já a programação principal acontece num palco ao ar livre n' A Moagem, no Fundão. O destaque desta edição vai para o trabalho do encenador e pedagogo inglês John Mowat – que também vai dirigir uma masterclass de teatro visual – e para duas criações que venceram recentemente o prémio de melhor espetáculo de rua da importante Feira de Teatro de Castilla y León, que tem lugar em Ciudad Rodrigo, casos do português Godot, com “Lullaby”, e da Companhia Albadulake (Espanha), com “Las expertas”. Como habitualmente, durante o festival realizam-se várias masterclasses direcionadas para artistas e profissionais ou as extensões com áreas afins, como a música, a dança, as artes circenses ou o ilusionismo.

«O TeatroAgosto foi marcando uma posição de referência não apenas na sua cidade e região, mas também alcançado uma visibilidade no panorama dos festivais de teatro do país, pela especificidade da sua programação e pela dimensão internacional que desde cedo foi assumindo», destaca a organização.