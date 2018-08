16-08-2018 18:46

"Ópera no Património" a partir de hoje em Vila Nova de Foz Côa

O projeto “Ópera no Património”, que envolve as Câmaras de Pinhel, Vila Nova de Foz Côa, Leiria, Batalha, Viseu e a Universidade de Coimbra, está no concelho fozcoense entre hoje e domingo.

Esta noite (21h30) há um recital de um quarteto de cordas na Igreja Matriz de Freixo de Numão e na sexta-feira (21h30) realiza-se um ensaio aberto do espetáculo “Visitação à Ópera ‘La Traviata’”, de Giuseppe Verdi, na Praça do Município, em Vila Nova de Foz Côa.

No sábado um grupo de cordas atua no Museu do Côa (15h00) e à noite (21h30) acontece o espetáculo “Visitação à Ópera ‘La Traviata’” na Praça do Município. A iniciativa de divulgação da ópera termina no domingo com três propostas: um concerto de um quarteto de cordas no Museu do Côa (10 horas), que hora e meia depois acolhe um grupo de sopros. Já pelas 18 horas a Igreja Matriz de Foz Côa recebe o recital “A Criação”, de Joseph Haydn.

O projeto “Ópera no Património”, concebido pelo maestro José Ferreira Lobo, muda-se para Pinhel de 23 a 25 de agosto.