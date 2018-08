16-08-2018 16:02

Homem detido no Fundão por tráfico de droga

A GNR do Fundão anunciou hoje a detenção, no passado dia 11, de um homem de 33 anos por tráfico de droga.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, a detenção ocorreu durante uma ação de fiscalização rodoviária no Fundão. «Os militares abordaram o individuo, tendo sido detetada droga no interior do veículo em que circulava», adianta a GNR.

Na ação foram apreendidas 41 doses de MDMA, um selo de LSD e diverso material destinado ao acondicionamento e consumo de produto estupefaciente. O suspeito foi presente a tribunal, tendo saído em liberdade mas sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.