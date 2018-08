16-08-2018 15:06

Equipa de apoio psicossocial nos cuidados paliativos da ULS Guarda

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda é uma das dez instituições de saúde selecionada pela Fundação “la Caixa” e pelo Ministério da Saúde para criarem equipas de apoio psicossocial nos cuidados paliativos.

O Programa Humaniza contempla também ajudas à qualificação profissional de médicos em cuidados paliativos, a criação de equipas domiciliárias, apoio a associações para implementação de projetos de sensibilização pública e promoção de apoio no processo de doença e de luto. Está ainda prevista a criação de Espaços “la Caixa” em ambiente hospitalar dedicados ao acolhimento para atividades diárias de pessoas com doenças avançadas e familiares e de centros de excelência em cuidados paliativos, entre outras iniciativas. Segundo os promotores, o modelo de intervenção por equipas de apoio psicossocial (EAPS) foi executado «com grande sucesso há nove anos em Espanha» e foi agora alargado e adaptado a Portugal.

Estas equipas são constituídas por profissionais com formação e experiência para prestar apoio psicossocial e espiritual em situações de doença avançada, com vista «a melhorar os aspctos emocionais (ansiedade, tristeza, mal-estar emocional, adaptação ao estado de doença), favorecendo o bem-estar dos doentes e seus familiares».