16-08-2018 13:03

Alexandre Guilhoto corre Mundial de Granfondo em setembro

O guardense Alexandre Guilhoto vai participar no Mundial de Granfondo da União Ciclista Internacional (UCI), a 2 de setembro na localidade italiana de Varese.

A prova vai reunir alguns milhares de ciclistas, sendo que o limite é 3.000 participantes que a organização prevê esgotar. O atual campeão ibérico de Master 30A apurou-se para esta competição graças ao quarto lugar do escalão elite/master (19-43 anos) e 16º da geral no Ezaro Granfondo Costa de la Muerte (Espanha), realizado no início de julho. Alexandre Guilhoto, da equipa Marques & Pereira/EM3/Os Beirões, sagrou-se campeão ibérico em Salobreña (Andaluzia) no passado dia 27 de maio.