16-08-2018 12:07

Enfermeiros em greve na ULS Guarda

Os enfermeiros da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda estão hoje em greve.

Segundo a estrutura sindical, a adesão terá rondado os 63 por cento no Hospital Sousa Martins (Guarda) e os 73 por cento no Nª Sra. da Assunção, em Seia.

A paralisação terá motivado o adiamento de cirurgias, exames e tratamentos nas duas unidades hospitalares e nos centros de saúde da região. Os enfermeiros reivindicam «a justa e correta» contagem dos pontos para efeito de descongelamento das progressões, independentemente do vínculo de cada enfermeiro.