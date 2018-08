15-08-2018 21:14

Bruno de Carvalho esta noite na Guarda

O antigo presidente do Sporting e recandidato à presidência do clube participa esta noite num jantar na Guarda.

Bruno de Carvalho dinamiza uma sessão de esclarecimento com apoiantes no restaurante Alameda, na Alameda de Santo André.

O candidato esteve esta tarde no Núcleo Sportinguista da Covilhã.