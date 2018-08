14-08-2018 15:11

Marco Vieira estreou-se na Liga NOS

O árbitro assistente Marco Vieira, do Conselho de Arbitragem da Guarda, estreou-se no domingo na Liga NOS. Marco Vieira desempenhou a função de árbitro assistente 2 no jogo entre o SC Braga e o CD Nacional, que se realizou no Estádio Municipal de Braga, com transmissão em direto na Sport TV.