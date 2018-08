14-08-2018 13:01

Aguiar da Beira recebe mundiais de orientação pedestre júnior de 2021

Portugal vai organizar pela primeira vez o campeonato do mundo de orientação pedestre júnior, em 2021, que vai decorrer em Aguiar da Beira (Guarda). A organização espera receber várias centenas de atletas oriundos de cerca de 35 países, em prova que decorrerá no mês de julho. As qualidades naturais das florestas em redor de Aguiar da Beira, associadas à forte aposta que o município tem efetuado na divulgação da modalidade de Orientação, ajudaram a que a candidatura portuguesa superasse as da Suécia e da Roménia.