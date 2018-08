13-08-2018 15:23

Torneio de futebol de rua no Eirado (Aguiar da Beira)

Já está a decorrer o Torneio Futebol na Calçada 3x3 em Eirado (Aguiar da Beira).

A quarta edição da competição começou no domingo e termina na quarta-feira. Consiste em jogos de futebol de rua de curta duração, disputados no largo central da aldeia em recinto vedado com fardos de palha. O torneio divide-se em duas categorias – menores e maiores de 16 – com equipas constituídas por três elementos (mais um suplente), que podem ser masculinas, femininas e/ou mistas. Nas edições anteriores, a atividade juntou cerca de 70 equipas e 260 jogadores, numa organização da comissão de festas de Nª Sra. do Amparo, do Eirado.