13-08-2018 11:54

CDS questiona tutela sobre vagas atribuídas ao Conservatório da Guarda

Numa pergunta enviada à tutela, os deputados do CDS-PP Ana Rita Bessa e João Rebelo querem saber se o Ministério da Educação está disponível para rever o número de vagas atribuídas este ano ao Conservatório de Música de S. José, na Guarda, tendo em conta «as circunstâncias concretas» da escola.

Os parlamentares consideram que a instituição foi «de novo penalizada» no Concurso Contrato de Patrocínio 2018-2024 com o corte de três alunos no Curso Básico, sem que tenha sido considerado «o número (ou a média) de alunos que frequentaram o Conservatório (ainda que não financiados) nos anos anteriores, nem a redução de alunos verificada no Curso Secundário, cujas verbas poderiam transitar para os alunos do Curso Básico, o que permitiria à escola manter os números do Curso Secundário».

O CDS recorda que neste ano letivo o Conservatório vai abrir o Curso Básico de Música no Agrupamento de Escolas da Sé e que os alunos da Guarda não têm «qualquer outra opção para frequentar o Ensino Artístico Especializado».

E consideram que o caso «demonstra o contínuo desinvestimento que este Governo tem vindo a fazer no interior do país, de forma geral, e no Ensino Artístico Especializado, em particular».