12-08-2018 21:11

David Rodrigues termina Volta a Portugal em 14º

Chegou hoje ao fim mais uma edição da Volta a Portugal com David Regodrigues no Top 20. Depois da brilhante etapa de ontem, onde terminou em 6º lugar, o ciclista guardense que pedala pela Rádio Popular/Boavista ficou-se pela 24ª posição no contra-relógio de hoje, mas conseguiu um 14º lugar na classificação geral individua.

Já Raúl Alarcón (W52-FC Porto) renovou o título de vencedor da Volta a Portugal.