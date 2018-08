12-08-2018 12:58

Festival da Juventude, em Manteigas, chega hoje ao fim

Música, teatro, desporto e diversão foram os ingredientes de mais uma edição do Festival da Juventude, que decorre até hoje, no Parque da Várzea, em Manteigas.

Organizado pelo município, o evento incluiu atividades dirigidas aos jovens, como “air bungee”, “color partys” e festas da espuma, bem como uma zona de insufláveis e iniciativas para os mais pequenos. Em termos musicais pelo palco montado nas margens do rio Zêzere passaram o grupo local Funk Pop Music e a banda de covers Phil Collins Legacy Tribute. Ontem houve teatro com a peça “Do Princípio ao Fim”, a mais recente produção do Teatro das Beirase o grupo Cleto & Os Cletomania e o projeto The Sweet Children. O festival termina hoje com uma “color party” infantil, uma festa da espuma e animação musical. O evento tem entrada gratuita.