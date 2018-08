12-08-2018 12:34

Música para todos os gostos em Trancoso

Há música para todos os gostos no cartaz da edição deste ano da Feira de São Bartolomeu, que começou na sexta-feira, em Trancoso.

Depois de Richie Campbell, que atuou no primeiro dia, ontem ninguém quis perder o concerto do aclamado cantor e compositor Rui Veloso.

Hoje a entrada é livre para uma mega festa com a dupla de DJ's Garotas de Ipanema (Carina Sousa e Cristiana Matos) e o DJ Ademar. O recinto vai transformar-se numa enorme discoteca ao ar livre e no dia seguinte, também com entrada livre, num grande recinto de baile com a atuação do grupo Kapittal.

Para 14 de agosto está agendado o espetáculo de Matias Damásio, voz conhecida da quizomba e da música romântica, e no dia seguinte haverá um tributo a Bryan Adams. O popular Augusto Canário sobe ao palco no dia 16 para uma noite de música e irreverência minhota, enquanto João Pedro Pais chega à Feira de São Bartolomeu a 17 de agosto. O cantor está a celebrar vinte anos de carreira com um novo álbum composto pelos temas que marcaram o seu percurso, tais como "Louco por ti", o primeiro grande êxito, "A palma e a mão" e "Ninguém é de ninguém". A noite termina com a DJ Isabel Figueira, apresentadora de televisão e manequim.

Outro destaque desta edição é o cantor e compositor Agir, que tem encontro marcado com Trancoso a 18 de agosto. O também produtor é um fenómeno de popularidade depois do álbum "Agir", do EP "Alma Gémea", da mix-tape "#agiriscoming" e do álbum "Leva-me A Sério". A Feira de São Bartolomeu fecha na tarde do dia 19 com o habitual Festival de Folclore organizado pelo Rancho Folclórico e Etnográfico da ACR Trancoso. Além da música, o evento conta com muita animação, diversões, tasquinhas, gastronomia e expositores, numa organização do município de Trancoso e da Associação Empresarial do Nordeste da Beira (AENEBEIRA).