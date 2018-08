11-08-2018 13:55

Noite de Jazz na Covilhã

O "Verão no Centro Histórico", na Covilhã, continua a aliar música, arte urbana, teatro e história e leva esta noite (21h30) à Praça do Município um concerto de João Salcedas Sax - Live Act.

O evento organizado pela Câmara Municipal da Covilhã e pelo projeto Sound&Vision, com o patrocínio da Nata Lisboa, vai dar a conhecer o saxofonista covilhanense que regressa a casa para tocar os grandes standards do jazz, melodias intemporais conhecidas por todos.

Antes do concerto, realiza-se uma visita guiada encenada pela ASTA onde, de forma divertida, serão revelados dados sobre a história desta zona da cidade da Covilhã.