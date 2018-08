10-08-2018 18:23

Esta noite há observação astronómica em Cidadelhe

A Fundação Côa Parque e a Ciência Viva, em colaboração com a Dark Sky Alqueva, a Plataforma Ciência Aberta e a Câmara de Pinhel, organizam esta noite uma sessão de observação astronómica em Cidadelhe.

A atividade acontece no âmbito do 22º aniversário da criação do Parque Arqueológico do Vale do Côa.

Além da observação dos astros haverá também uma sessão de astrofotografia e uma prova comentada de vinhos regionais.

A praça situada à entrada de Cidadelhe, junto ao café, é ponto de encontro (21h30) dos interessados em participar.