10-08-2018 17:03

Equipas do distrito da Guarda jogam fora na primeira eliminatória da Taça de Portugal

Decorreu hoje o sorteio da primeira eliminatória da Taça de Portugal, que vai decorrer a 9 de setembro.

Os três clubes do distrito da Guarda vão todos jogar fora. O Sp. Mêda defronta o Cesarense, o Desportivo de Trancoso viaja a Águeda e o Desportivo de Gouveia vai jogar no terreno do Eirense. Os serranos são a única equipa que vai encontrar um adversário dos distritais.