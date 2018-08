10-08-2018 16:33

Homem identificado em Vilar Formoso por posse de 419 artigos contrafeitos

O Comando Territorial da Guarda, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Vilar Formoso identificou, ontem, um homem por crime contra a propriedade industrial, em Vilar Formoso.

No âmbito de uma fiscalização rodoviária, no acesso a uma feira, foi identificado um homem, de 55 anos, por transportar 419 peças de vestuário e calçado contrafeitos no seu veículo, com o valor total de cerca de 20 mil euros.

A mercadoria foi apreendida e o auto de noticia remetido ao Tribunal Judicial de Almeida.