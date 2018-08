09-08-2018 18:37

David Rodrigues foi 30º na sétima etapa

David Rodrigues (RP-Boavista) foi 30º na sétima etapa da Volta a Portugal após ter integrado uma fuga que acabou a dez quilómetros da meta, no Santuário de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

O guardense terminou a 43 segundos do vencedor, o espanhol Enrique Sanz (Euskadi-Murias), e caiu para o 19º lugar da geral, estando agora a 5m41s do camisola amarela Raul Alarcón (W52-FC Porto).

O pelotão cumpriu 165,5 quilómetros desde Montalegre.

Amanhã, corre-se a segunda etapa em linha mais curta da prova. Serão 147,6 quilómetros entre Barcelos e Braga, com quatro prémios de montanha - dois de terceira categoria, um de quarta e um de segunda, e duas passagens pelo Sameiro.