09-08-2018 17:03

Já há data para eleições intercalares no Marmeleiro

O ministério da Administração Interna já marcou as eleições intercalares no Marmeleiro, agendadas para 7 de outubro, e até lá a Junta será gerida por uma Comissão Administrativa constituída por David Lavado Barbeira (PSD), Edite Maria Pires Barbeira (CDS-PP) e Márcio Miguel Pereira do Curral (PSD).