09-08-2018 10:10

Estudante da UBI apresenta primeiro doutoramento nacional em Design de Moda

A importância de incentivar o espírito empreendedor entre os estudantes e profissionais do sector da Moda é uma das principais conclusões da primeira tese de Doutoramento em Design de Moda desenvolvida em Portugal e defendida na Universidade da Beira Interior (UBI). Clara Fernandes é a autora da investigação onde é identificada a relevância de divulgar o empreendedorismo aos estudantes e depois de terminada a formação académica. No âmbito da realização da tese foi até criada uma plataforma online que está já disponível para favorecer o contacto entre os profissionais da indústria Têxtil e do Vestuário (ITV) e especialistas da área dos negócios. Intitulada “The Fashion Designer Entrepeneur: Skills and Solutions to create a Fasion-related Business”, a tese teve orientação da docente do Departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis, Madalena Pereira, e coorientação de Maria José Madeira, do Departamento de Gestão e Economia.