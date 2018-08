08-08-2018 18:16

David Rodrigues sobe uma posição na geral da Volta após o 20º lugar em Boticas

David Rodrigues foi hoje 20º na sexta etapa da Volta a Portugal, que ligou Sernancelhe a Boticas, na distância de 165,4 quilómetros.

O guardense da RP-Boavista cortou a meta 20 segundos depois do vencedor, o colega de equipa Domingos Gonçalves, integrado no grupo do camisola amarela, Raul Alarcón.

O espanhol mantém a liderança com 52 segundos de avanço sobre Jóni Brandão (Sporting-Tavira) e 1m41s em relação ao espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano). Na geral David Rodrigues subiu um lugar para a 17ª posição, a 5m11s do líder.

Amanhã, o pelotão tem pela frente 165,5 quilómetros, entre Montalegre e Viana do Castelo, numa jornada que termina na Serra de Santa Luzia.