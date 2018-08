08-08-2018 11:06

Há canoagem em Janeiro de Cima durante o Verão

O município do Fundão, a Associação de Clubes de Canoagem da Região da Beira Baixa e a Associação Clube Raia Aventura assinaram, na sexta-feira, um protocolo tendo em vista a cedência de equipamento de canoagem, com o objetivo de equipar a Praia Fluvial de Janeiro de Cima, para fins desportivos e lúdicos. Desta forma, os visitantes desta praia fluvial poderão usufruir, a preços acessíveis, de diversos equipamentos de canoagem, nomeadamente: duas embarcações “Sit on Top” duplas, duas embarcações “Sit on Top” individuais, seis pagaias, seis coletes salva vidas de adulto e dois coletes salva vidas de criança.