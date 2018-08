07-08-2018 16:10

GNR deteve homem por crime de incêndio no Sabugal

A GNR anunciou a detenção de um homem de 63 anos, no concelho do Sabugal, por crime de incêndio.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o suspeito foi detido na segunda-feira por elementos do Destacamento de Intervenção durante o patrulhamento no âmbito da operação "Floresta Segura". «Ao avistarem uma coluna de fumo, os militares deslocaram-se para o local, verificando que o fogo tinha começado a deflagrar instantes antes», adianta a GNR em comunicado.

A patrulha acabou por localizar o indivíduo, que se tinha colocado em fuga. «Os militares constataram que o indivíduo tinha na sua posse um isqueiro que lhe foi apreendido», acrescenta a GNR.

O detido foi constituído arguido e ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.