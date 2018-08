07-08-2018 10:22

Guarda continua hoje em alerta vermelho por causa do risco de incêndio

A Proteção Civil prolongou até esta terça-feira o estado de alerta especial vermelho, o mais grave, relativo aos meios de combate a incêndios florestais, para os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda e Portalegre.

Este nível de alerta especial é estendido até às 23h59, informou a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) em comunicado, justificando o procedimento com a «persistência de tempo muito quente e seco», favorável à deflagração e propagação de incêndios.

Até às 23h59 de terça-feira, o estado de alerta especial fica laranja, o segundo mais grave, nos distritos de Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal e Viseu e amarelo, o terceiro mais grave, em Aveiro, Braga, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.