06-08-2018 18:45

David Rodrigues continua no top 20 da Volta

David Rodrigues terminou hoje a quinta etapa da Volta a Portugal na 57ª posição.

A vitória foi para o italiano Riccardo Stacchiotti (FocusMstina), que ganhou ao "sprint" depois de já ter vencido a primeira etapa, no Algarve. Hoje, o pelotão ligou o Sabugal a Viseu, num percurso com 191,7 quilómetros.

O guardense da RP-Boavista continua no top 20 da classificação geral, sendo agora 18º a 5m11s do camisola amarela, Raul Alarcón (W52-FC Porto).