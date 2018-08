06-08-2018 18:21

94 operacionais combatem dois incêndios no Sabugal

Noventa e quatro operacionais, 23 veículos e dois meios aéreos estão a combater dois fogos no concelho do Sabugal.

Em Aldeia do Bispo, as chamas consomem uma área de mato desde as 15h18 e mobilizam 29 homens e nove veículos. Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), a ocorrência está em «fase de resolução».

Mais recente é fogo em zona de mato nas localidades de Santo Estêvão e Moita. O alerta foi dado pelas 17h43 e no terreno estão 65 bombeiros, apoiados por 14 viaturas e dois meios aéreos.