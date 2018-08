06-08-2018 17:43

Três militares da GNR agredidos no Fundão

Três militares da GNR do Fundão foram agredidos no fim de semana quando estavam em funções, denunciou esta segunda-feira, em comunicado, a Associação Sócio-Profissional Independente da Guarda (ASPIG/GNR).

Segundo o vice-presidente da ASPIG/GNR, Adolfo Clérigo, as agressões foram praticadas por populares e registaram-se em duas ocorrências distintas, no sábado e no domingo.

Para a associação, «estas situações são absolutamente lamentáveis» e o «reflexo de um sentimento de impunidade que existe entre a população, mas que tem de ser travado».