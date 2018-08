06-08-2018 09:45

Risco máximo de incêndio em doze concelhos do distrito da Guarda

Doze dos catorze concelhos do distrito da Guarda estão hoje em risco máximo de incêndio.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso mais grave numa escala de cinco, entre “reduzido” e “máximo”, vigora também mais 68 concelhos dos distritos de Vila Real, Viana do Castelo, Bragança, Viseu, Leiria, Santarém, Portalegre, Beja e Faro.

De acordo com o IPMA, outros 69 municípios dos distritos de Beja, Faro, Portalegre, Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Viseu, Aveiro, Porto, Bragança, Braga, Vila Real e Viana do Castelo estão em risco muito elevado (o segundo mais grave) de incêndio. No caso da Guarda o alerta diz respeito a Almeida e Aguiar da Beira.

Em risco elevado estão ainda outros cerca de 80 municípios estão em risco elevado de incêndios, num dia em que o IPMA prevê que os termómetros comecem a baixar.