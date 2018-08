05-08-2018 18:30

David Rodrigues já é 17º na Volta a Portugal

David Rodrigues (RP-Boavista) subiu hoje ao 17º lugar da classificação geral da Volta a Portugal ao terminar a quarta etapa, que ligou a Guarda às Penhas da Saúde (Covilhã), na 19ª posição.

O guardense, que foi entusiasticamente aclamado na sua terra natal, cortou a meta 4m04s depois do vencedor, o espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), que consolidou a liderança da prova.

A tirada teve 144,3 quilómetros, menos 27 do que era previsto e à qual foi retirada a passagem na Torre, ponto mais alto de Portugal continental, por causa do calor. O camisola amarela cruzou a meta, coincidente com montanha de categoria especial, após 4h02m19s, com 12 segundos de avanço sobre o português Jóni Brandão (Sporting-Tavira), enquanto João Benta (RP-Boavista) foi terceiro, a 1m13s.

Alarcón, vencedor da Volta em 2017, passou a liderar com 52 segundos de vantagem sobre Jóni Brandão, que subiu ao segundo lugar, ao passo que o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano), quinto na etapa, caiu para terceiro, a 1m42s do camisola amarela.

Amanhã a quinta etapa vai ligar o Sabugal a Viseu, numa extensão de 191,7 quilómetros.