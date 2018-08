05-08-2018 16:54

Temperaturas começam a descer a partir de segunda-feira

As temperaturas máximas e mínimas vão começar a descer a partir de segunda-feira.

Terça-feira será o primeiro dia sem qualquer aviso meteorológico, depois da vaga de calor, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Para esse dia, está prevista uma nova descida da temperatura máxima, principalmente nas regiões do interior, entre os 8 e os 10 graus.

Antes, continua o calor e neste domingo há ainda possibilidade de ocorrência de trovoadas, com aviso emitido para os distritos de Portalegre, Évora, Beja e Faro. Há ainda previsão dessas ocorrências durante a manhã de segunda-feira nas regiões do interior.

Nos últimos dias, Portugal enfrentou temperaturas muito elevadas, o que levou o IPMA a emitir avisos vermelhos em 11 dos 18 distritos do continente. Em várias estações foram atingidos máximos históricos.