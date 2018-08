04-08-2018 17:41

Sequin abre “Verão no Centro Histórico” na Covilhã

Em agosto e setembro o centro histórico da Covilhã vai ser palco de vários concertos, sempre aos sábados (21h30), que terão como pano de fundo as diversas obras de arte urbana que existem na zona e serão apresentadas pelos responsáveis do Festival Wool.

O primeiro concerto acontece este sábado, no miradouro das Portas do Sol, com Sequin, o alter ego musical de Ana Miró, que se deu a conhecer com o lançamento de “Beijing”. O seu primeiro álbum (“Penelope”), produzido por Moullinex, foi lançado em abril de 2014 pela editora Lovers & Lollypops.

O “Verão no Centro Histórico”, que decorre até 15 de setembro, é promovido pela autarquia, que pretende «proporcionar aos covilhanenses o contacto com o melhor da nova música nacional e com os melhores músicos locais».

Do cartaz constam também “Jazz Sax” (dia 11), na Praça do Município; Lince (dia 18), no Largo de Nossa Senhora do Rosário; Cassete Pirata (dia 25), no Campo das Festas; Senhor Doutor (1 de setembro), junto às escadinhas do castelo; Nós os Dois (dia 8), no Largo da Igreja de Santa Maria; e Tio Rex (dia 15), no Paço 100 Pressa.