04-08-2018 17:05

Pelotão da Volta já não vai subir à Torre devido ao calor

A quarta etapa da Volta a Portugal em bicicleta, que se disputa, este domingo, entre a Guarda e as Penhas da Saúde (Coivlhã), não vai passar na Torre devido às altas temperaturas que se continuam a registar.

Em comunicado, a organização da prova refere que, «atendendo às altas temperaturas que continuam a registar-se e aos elevados níveis de cansaço do pelotão provocados pelo calor», foi decidido «reduzir o índice de dificuldade da etapa "rainha", eliminando 27 quilómetros».

A etapa tinha inicialmente 171,4 quilómetros e vai agora ter 144 quilómetros, com a passagem pela Torre a ser substituída pela subida às Penhas Douradas, voltando a corrida ao percurso original na zona de Manteigas.