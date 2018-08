04-08-2018 15:23

Sp. Mêda e Alcains disputam hoje Supertaça da Beira Interior

O Sp. Mêda joga esta tarde (17 horas) em Alcains com a equipa local para a primeira edição da Supertaça da Beira Interior.

O troféu coloca frente-a-frente os campeões distritais da Guarda e de Castelo Branco. O jogo será o último de preparação do Sp. Mêda, já que no dia 12 os medenses defrontam a Sanjoanense na primeira jornada do Campeonato de Portugal.