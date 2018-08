04-08-2018 12:58

Gonçalo Poeta Fernandes é o primeiro candidato à presidência do IPG

O atual vice-presidente do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), Gonçalo Poeta Fernandes, vai candidatar-se à presidência da instituição.

«O conhecimento e experiência alcançado nestes últimos oito anos na presidência do IPG, conjuntamente com os 22 anos de serviço para com esta instituição, a perceção dos desafios e responsabilidades a enfrentar nos próximos tempos e a consciência de poder contribuir de forma empenhada e com a dedicação e o esforço exigido para a valorização e sustentabilidade deste instituto permitem, hoje, anunciar esta candidatura», escreveu o professor numa nota interna a que O INTERIOR teve acesso.

O futuro candidato garante ainda que apresentará, «em devido tempo», o programa de ação e os objetivos que orientam a sua candidatura, bem como «as preocupações e desafios que a instituição terá que percecionar para se poder posicionar e gerar as condições para a consolidação da sua missão».

Na missiva transmitida que dirigiu a colegas, funcionários e estudantes, Gonçalo Poeta Fernandes acrescenta que podem contar com a sua «dedicação, esforço e experiência» para promover um IPG «forte, unido, cooperante e comprometido com a região».

Pedro Cardão, outro vice-presidente do IPG, e Joaquim Brigas, professor na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, também poderão concorrer às eleições de 31 de outubro.